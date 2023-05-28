شروط دخول مدارس STEM 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية 2023

شروط دخول مدارس STEM 2023 «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا » وتفاصيل الالتحاق للعام الدراسي المقبل، من أكثر الأسئلة بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور تزامنًا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في عدد من المحافظات.

شروط دخول مدارس STEM 2023

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية شروط دخول مدارس STEM 2023 للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام، على النحو التالي:-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2023 عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022/ 2023.

- حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) إذا كان مجموعه أكثر من 98%.

- حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) 95%.

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتامين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

- اجتياز اختبار لقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والتي تتضمن وهى الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، IQ اختبار الذكاء.

- يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولا، وتطبيقا لترتيب رغباتهم ثانيا.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس STEM تعتمد طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة، كما تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.