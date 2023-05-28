عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر: مبادرة «اعرف قدر نبيك» دعوة للحياة وللعلم

أكد الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن مبادرة «اعرف قدر نبيك» من أعظم المبادرات، ووزارة الأوقاف سباقة في العلم والعمل والدعوة، وحققت الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجاحات شتى في شتى مسئولياتها الدعوية والثقافية والاجتماعية، والتنموية بل والدولية.

موضحا أن اعرف قدر نبيك بكل اللغات مبادرة عظيمة ودعوة للحياة، وللعلم وللعمل، وللسلام، ودعوة للانتماء الوطني، ولبناء الوعي، ودعوة لبناء الإنسان، ودعوة للعمل وإتقانه حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ، ودعوة إلى الإبداع والتطلع إلى الأمور والأخلاق، وإلى التخلق بأخلاق سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، وأن التخلق بأخلاقه لن يكون إلا بمعرفة قدره صلي الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الأمر بالصلاة على النبي جاء في سورة الأحزاب وفي وسط الشدائد إشارة إلى أن الصلاة على النبي كفيلة بصناعة الرجال رجال العمران وأخلاق القرآن، ووسيلة للبناء وتحقيق النصر، ومواجهة الأحزاب أحزاب التطرف وتحجيم أحزاب الجهل والكسل لبناء إنسان وبناء حضارة للعالم أجمع، موجها التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي هذه المبادرة العظيمة.