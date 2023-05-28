تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب وسرقته في التجمع الخامس لـ24 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل مسن في منطقة التجمع الخامس لسرقته، لـ24 يونيو المقبل.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الأربعة «سيدة. س»، «منة الله. و»، «عمر. ع»، «محمد. ع»، بقتل المجني عليه «حاتم. م» عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بعدما دلفوا جميعًا إلى محل سكنه قاصدين من ذلك سرقته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خطة لسرقة الضحية

وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض الأدوات التي تساعدهم في ذلك، ودلفوا إلى منزل الضحية وكبلوا يديه مستخدمين في ذلك سلك كهربائي، وكمموا فمه بشريط لاصق، وأبرحوه ضربًا ما أسفر عن لفظ أنفاسه الأخيرة على أيديهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز الجريمة والقبض على المتهمين الأربعة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.