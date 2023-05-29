كيف انتهى عيد ميلاد في بنها بجريمة قتل؟.. «جملة أخيرة وبركة دماء»

داخل أحد شوارع منطقة بنها بالقليوبية، وبينما الجميع داخل منازلهم قطع حالة الصمت صوت طلقات نارية، وبمجرد خروجهم من منازلهم كانت الصدمة حينما تفاجأوا بجارهم المسن المدعو "عطوة" صاحب الـ 70 عامًا ملقى أرضًا وسط بركة من الدماء وحوله أبنائه في حالة فزع.

ماكان من الاهالي إلا أن حمله المسن إلى أحد المستشفيات القريبة من المكان في محاولة لإنقاذه، ولكن عقب وصول المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ الشرطة وتبين أن جاره من ارتكب الجريمة وأطلق عيار ناري صوبه أدى إلى مقتله وتم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

مناظرة ومعاينة

لم يمر سوى دقائق قليلة حتى كانت جهات التحقيق وسيارات الشرطة متواجدة في المكان ليقوم رجال الشرطة في إجراء تحرياتهم المكثفة في الواقعة وتبدأ جهات التحقيق فى إجراء المعاينة والمناظرة، وتقوم الأدلة الجنائية بعمل المعاينة، ليتبين من خلال مناظرة جهات التحقيق للمجني عليه إصابته بطلق ناري في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتلك الإصابة.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، كما قام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الجريمة، ومن خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة تم كشف كواليس الجريمة ليتبين أن زوجة ابن الضحية كانت تحتفل بعيد ميلاد نجلها وطلب المتهم منها خفض صوت الموسيقى، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وعندما هددت بالإبلاغ عنه لزوجها وعائلته، قام المتهم بالاعتداء عليها لفظيًا، وحينها حضر والد زوجها «الضحية» إلى المكان، وطلب من أبنائه عدم التدخل، وقال لهم: «مش عايز أسمع صوت لحد فيكم، هنحل الموضوع ودي ناس كبيرة جاية واللي ليه حق هياخده»، ولكن المتهم ظهر حاملاً سلاحًا ناريًا، وأطلق عليه النار في منطقة الصدر، وسقط الضحية غارقًا في دمائه.

وأجرت جهات التحقيق تحقيقات موسعة مع المتهم عقب القبض عليه، حيث حضر للتحقيق معه فى حراسة أمنية مشددة، وعقب عرضه أمام جهات التحقيق واجهته بتحريات رجال الشرطة والأدلة التي تثبت ارتكابه للجريمة ليعترف بجريمته، وعقب انتهاء جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وخلال جلسة التحقيق التالية، جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويتضمن قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولكشف تفاصيل العقوبة، أوضح المحامي أحمد علي أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.