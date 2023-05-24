عرض مشاكل امتحانات الشهادة الإعدادية بمجلس الآباء والمعلمين بالدقهلية

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أخل بالمنظومة الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 من مراقبين وملاحظين ورؤساء لجان والطلاب، مؤكدا أنه من العام القادم سيكون الامتحان بنظام البوكليت بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسط إجراءات أمنية مشددة.

اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالدقهلية

جاء ذلك في بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حول اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهري، خلال الإجابة على مناقشة امتحانات الشهادة الإعدادية وعرض المشكلات التى حدثت بالإدارات التعليمية والعمل على وضع حلول مناسبة لها.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية، وحازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم ومن المهتمين بالعملية التعليمية، وحضور رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وبأمانة سر عبد الغنى الغازي موجه عام التربية الاجتماعية.

توفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية

وأضاف وكيل وزارة تعليم الدقهلية أن جميع العاملين بالتربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء هدفهم الأول هو الطلاب وتوفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية في هدوء ويسر، موضحا دور المجلس في دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية، بالمدارس والتعاون مع مديري المدارس.

وأشاد «شعبان» بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها والعمل على توثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المحلي والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لترسيخ العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط.

المسابقات العلمية والثقافية بوزارة التربية والتعليم

وعرض عبد الغنى الغازي موجه عام التربية الاجتماعية على المجلس المسابقات العلمية والثقافية الواردة من الوزارة ومنها المسابقة الثقافية لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق للعام الدراسي 2022/2023 والمسابقة البحثية الخاصة بإدارة المجالس المدرسية للعام 2022/ 2023 للمراحل التعليمية الثلاثة

وناقش الاجتماع دور المجلس الأعلى فى مبادرة رئيس الجمهورية «رفقاء قادرين باختلاف»، ومبادرة «الارتقاء بالمسرح المدرسي».