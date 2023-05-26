رأس البر كاملة العدد بأول جمعة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

شهدت شواطئ مدينة رأس إقبالا كبيرًا اليوم الجمعة، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية كما توافد الآلاف من الدمايطة والمحافظات الأخرى سواء رحلات اليوم الواحد أو المقيمين بالشاليهات على شواطئ رأس البر للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، مع تفعيل خيم للطفال التائهين ضمن استعدادات الوحدة المحلية لرأس البر.

استعدادات رأس البر لاستقبال المصطافين

قال المهندس وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لـ«الوطن»، إن شواطئ رأس البر شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الصباح الباكر، وسط استعدادات من الوحدة حيث جرى تزويد الشاطئ بـ 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 خيم للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث جرى إنقاذ 30 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 52 طفلا تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

وأضاف «الشهاوي»، أن منطقة اللسان التي تعد من أهم المناطق في رأس البر حيث موقعها الجغرافي و منظر التقاء البحر المتوسط بنهر النيل، شهدت إقبالا كبير من المصطافين من بعد صلاة العصر لالتقاط الصور التذكارية و الجلوس على شارع النيل.