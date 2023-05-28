تراجع إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض.. «رهبة» في المركز الثاني

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي، وكشف تقرير الإيرادات اليومية، أن الأفلام التي يصل عددها لـ 9 أعمال حققت 809 آلاف جنيه، مقارنة بأمس السبت، وذلك مقابل مليون و231 ألف جنيه عن يوم الجمعة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ورغم حفاظ فيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانة ليلى علوي على المركز الأول، إلا أن إيراداته تراجعت من 496 ألف جنيه إلى 297 ألف جنيه، وتراجعت إيرادات فيلم «يوم 13» بقيمة تقارب الـ 100 ألف جنيه ما بين اليومين، حيث حقق 338 ألف جنيه مقابل 230 ألفا في اليوم التالي.

«هارلي» في المركز الخامس بقائمة إيرادات السينما المصرية

ويتواجد فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي في المركز الثالث محققا في اليوم الرابع لعرضه في السينمات 126 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم «بعد الشر» بـ 74 ألف جنيه، وفي المركز الخامس جاء فيلم «هارلي» بـ 58 ألف جنيه.

وفي المركز السادس فيلم «ابن الحاج أحمد» بـ 9 آلاف جنيه، بينما لم يحقق «رمسيس باريس» سوى 6 آلاف جنيه، أما «مغامرات كوكو» فحقق 3 آلاف جنيه، وفي المركز الأخير «ساعة إجابة» بـ ألفي جنيه.