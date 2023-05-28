دعاء يريح القلب لنادية عمارة على قناة الناس.. «اللهم اجعلنا لك شاكرين»

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، تحت عنوان «دعاء مؤثر.. اللهم يا رب اجعلنا لك شاكرين وذاكرين».

دعاء مؤثر بصوت الداعية الإسلامية

وقالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية: «يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلالة والإكرام والإنعام، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، اللهم يا ربنا اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك طائعين مطيعين، اجعلنا إليك مخبتين واجعلنا إليك أواهين».

وأضافت: «اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا، وعافنا وأعف عنا».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.