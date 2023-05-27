أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: النبي كان يعطي الفقراء عطاء من لا يخشى الفقر

قال الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث بجامعة الازهر الشريف، إن الصحابي الجليل سعد بن عبادة عندما دعا النبي إلى الأكل قدم له قصعة مملوءة من المخ –أي مخ الذبيحة-، فتعجب النبي، فقال سعد: «يا رسول الله، والله لقد ذبحت لك أربعين من ذوات الكبد، غير أنني أردت أن أشبعك من المخ».

وأضاف «نبوي »، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «هذا الأمر يعبر عن حب الصحابة ورغبتهم في إكرامهم للنبي، والمقابل هو أن النبي أكل وفرح بما فعله سعد لأنه دليل محبة ودليل كرم وضيافة كان عليها الصحابة الكرام».

النبي كان يصوم 3 أو 4 أيام متواصلة

إلى ذلك، أشار إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عُرض عليه أن يكون جبل أُحد ذهبا لكنه رفض، كما أن النبي كان يصوم 3 أو 4 أيام متواصلة، وأحب الصحابة أن يقلدوه لكنهم لم يتحملوا، فقال لهم «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني».

وأكد أن الله عز وجل ملّك النبي أموال الصحابة الكرام ولكن بصورة غير مباشرة، وكان عندما يأتيه فقيرا كان يحيله إلى عثمان بن عفان، وعندما يأتيه آخر يعطيه النبي 100 ناقة، فيذهب الرجل إلى قومه ويقول: «لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.