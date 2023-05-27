أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: الصحابي سعد بن عبادة كان يطعم 80 شخصا من أهل الصفة

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن الصحابة كان فيهم الغني والفقير، لكنهم كانوا مميزين بشيء، أن الفقير صابرا، والغني شاكرا.

وأضاف «نبوي »، في حلقة اليوم من برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس: «الصحابي الجليل سعد بن عبادة كان يطعم 80 شخصا من أهل الصفة، وكان يدعي الله كل يوم دعاءً جميلا ويقول اللهم هب لي حمدا مجدا، اللهم إني لا يصلح معي القليل، ولا أصلح له».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.