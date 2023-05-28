دعاء خاشع بصوت الشيخ علي جمعة على قناة الناس.. «اللهم نوّر قلوبنا»

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، تحت عنوان «اللهم يا ربنا نحن في حاجة إليك، ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا عنا فاعف عنا بعفوك، وارض عنا برضاك».

دعاء بصوت الدكتور علي جمعة

ودعا الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، رب العالمين، قائلا: «اللهم نوّر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وهدئ بالنا وأصلح حالنا واهدنا فمن هديت وعافينا فمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت».

وأضاف: «اللهم اهدنا واهد بنا، وافتح علينا فتوح العارفين بك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا ونور أبصارنا وصدورنا وأجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اشفي مرضانا وأرحم موتانا، ورد غائبنا وأنصر مظلومنا وفك الكرب عن المكروبين وسدد ديون المديونين».

وتابع: «اللهم يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وعلم كل شيء بيديك، فاللهم يا ربنا نحن في حاجة إليك فاعف عنا بعفوك وارض عنا برضاك وافتح علينا من خزائن فضلك ما تثبت بيه الإيمان في قلوبنا واقضي لكل مؤمن حاجته».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.