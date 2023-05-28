أسعار الذهب تنخفض لأول مرة اليوم.. بكم سعر الجرام؟

تراجعت أسعار الذهب الآن خلال منتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2350 جنيها للجرام، مقابل 2360 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 10 جنيهات.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2686 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2350 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2014 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و800 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1945 دولارًا أمريكيًا للأوقية.