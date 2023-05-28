رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الذهب تنخفض لأول مرة اليوم.. بكم سعر الجرام؟

كتب:

مارينا رؤوف
02:30 م | الأحد 28 مايو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب الآن خلال منتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2350 جنيها للجرام، مقابل 2360 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 10 جنيهات.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2686 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2350 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2014 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و800 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1945 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب في بداية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ205 ريالات

أيهما أفضل بيع الذهب أم كسر الشهادات البنكية؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

تراجع أسعار الذهب 30 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية اليوم.. هدوء ملحوظ بالأسواق
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.