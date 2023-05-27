تراجع أسعار الذهب 30 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بنحو 30 جنيها دون مصنعية وضريبة، بعد افتتاح الأسعار صباحا على استقرار ملحوظ، كما شهدت أمس هبوطا ملحوظا يقدر بنحو 45 جنيها، وبذلك تكون أسعار الذهب انخفضت خلال يومين بقيمة تقدر بنحو 75 جنيها وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، خلال منتصف تعاملات اليوم 2360 جنيها بعد أن وصل صباحا إلى 2390 جنيها، فيما يسجل جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2697 جنيها بدلا من 2731 جنيها.

أسعار الذهب

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2023 جنيها بعد أن وصل إلى 2049 جنيها للشراء، فيما يبلغ سعر عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1578 جنيها، بدلا من وصوله إلى 1593 جنيها للشراء فيما يصل سعر جرام الذهب عيار 12 في منتصف التعاملات إلى 1354 بدلا من 1366 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وسجل سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم تراجعا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة ليسجل 18880 جنيها بعد أن وصل سعره في بداية التعاملات إلى 19120 جنيها والأونصة تسجل الآن 84237 بدلا من 84947 جنيها للشراء.