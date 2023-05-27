أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية اليوم.. هدوء ملحوظ بالأسواق

تشهد أسعار سبائك الذهب هدوءاً ملحوظاً هذه الأيام، في الأسواق المحلية داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، في ظل إقبال المواطنين على شراء السبائك الذهبية والاستثمار فيها، باعتبار أن الذهب يعتبر دائماً ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة (BTC)، وهي أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 14017 جنيهاً.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 15102 جنيهاً.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 28033 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 29211 جنيهاً.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً، عيار 24، تبلغ 55986 جنيهاً.

أسعار السبائك الذهبية أكثر من 20 جراماً

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام، عيار 24، اليوم 87059 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراماً، عيار 24، اليوم 139440 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام، عيار 24، يبلغ 278880 جنيهاً.