أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ205 ريالات

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، 28 مايو 2023، خلال التعاملات الصباحية ليسجل سعر أوقية الذهب بالمملكة 7300.85 ريال سعودي وهو ما يعادل1946.67 دولار أمريكي بحسب المعلن من البورصات عن أسعار الذهب العالمية، مع العلم أن سعر الريال أمام الدولار وصل إلى 3.75 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

ويقيم أكثر من 2.5 مليون مصري بالمملكة، يهتمون بمتابعة أسعار الذهب في السعودية اليوم، خاصة في ظل قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.

أسعار الذهب في السعودية وموسم الحج

ويتابع أسعار الذهب في السعودية اليوم، آلاف المسافرين لأداء فريضة الحج في هذا التوقيت والراغبين في اقتناء الهدايا من المشغولات الذهبية لترصد «الوطن» في التقرير التالي سعر جرامات الذهب بأعيرتها المختلفة خدمة لقرائها.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 سعر 205.39 ريال سعودي بدون مصنعية، ما يعادل 54.76 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22

ووصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم لجرام الذهب عيار 22 إلى 215.17 ريال سعودي ما يعادل 57.37 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24

وبالنسبة إلى أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بدون مصنعية، الأكثر نقاءً ومبيعاً، فسجلت 234.73 ريال سعودي ما يعادل 62.59 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 18

وعلى مستوى أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 18، وصل سعر الجرام إلى 176.05 ريال سعودي ما يعادل 46.94 دولار أمريكي، بدون المصنعية.