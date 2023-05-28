فصلوه بسبب تأييده لـ عبدالناصر.. من هو العراقي ضياء العزاوي المرشح لـ«النيل»؟

ينعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافية، يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت وإعلان جوائز الدولة 2023 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، فضلا عن جائزة النيل للمبدعين المصريين وجائزة النيل للمبدعين العرب.

المرشحان العربيان لجائزة النيل 2023

وتشمل ترشيحات جائزة النيل للمبدعين العرب هذا العام اسمين هما:

الفنان ضياء العزاوي - العراق، والدكتور عبد الله الغذامى - السعودية، ومن المقرر أن يتم اختيار اسم واحد من بين المرشحيْن للحصول على جائزة النيل للمبدعين العرب 2023، وقيمة هذه الجائزة 500 ألف جنيه مصري.

الفنان ضياء العزاوي:

وحسب الموقع الرسمي لـ المتحف العربي للفن الحديث بقطر، ولد ضياء العزاوي في 24 أبريل 1939 في بغداد، العراق؛ فُصل من الثانوية لمشاركته في تظاهرات التأييد للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عقب تأميمه قناة السويس في العام 1956، استطاع أن يعود إليها بفضل مواهبه الفنية.

بعد تخرجه في الثانوية المركزية ببغداد سنة 1958، التحق العزاوي بكلية الآداب حيث درس علم الآثار، وتخرج فيها سنة 1962، خلال سنوات دراسته في كلية الآداب، ارتاد العزاوي المرسم الحر لدراسة الفن بحضور دروس ليلية في معهد الفنون الجميلة، وقد أنهى هذه الدروس سنة 1964.

تولى منصب مدير مديرية الآثار العراقية في بغداد من سنة 1968 إلى 1976، وعمل من 1977 إلى 1980 مديراً فنياً للمركز الثقافي العراقي في لندن، حيث نظم العديد من المعارض.