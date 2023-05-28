بصوته الرائع.. الشيخ طه إبراهيم يتألق في تلاوة القرآن الكريم على قناة الناس

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للشيخ طه إبراهيم، تحت عنوان «بصوته الرائع يتألق الشيخ طه إبراهيم بتلاوة ما تيسر من كتاب الله عز وجل».

قراءة ما تيسر من القرآن الكريم

وقرأ الشيخ طه إبراهيم بتلاوة ما تيسر من سورة النمل في القرآن الكريم: « أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.