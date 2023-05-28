رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، تشغل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وذلك بعد انتهاء امتحاناتهم في نهاية الأسبوع قبل الماضي، ويسعى الجميع لمعرفة مستوى الطلاب التعليمي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، صرح مصدر في مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه تجري أعمال تصحيح أوراق امتحانات وسيتم إعلانه النتيجة في شهر يونيو القادم، بعدما يتم الانتهاء من التصحيح ومراجعة أوراق الإجابات وجمع درجات الفصلين الدراسيين الفصل الأول مع الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة سوهاج

يستطيع الطلاب والطالبات، أو أولياء أمورهما الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج من خلال الضغط هنا.

خطوات الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وجاءت خطوات الحصول والوصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج كالتالي:

- الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

- أضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- قم باختيار المرحلة التعليمية.

- قم باختيار الفصل الدراسي الثاني.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2023.

- اضغط على الاستعلام، وانتظر لحظات قليلة من الوقت إلى أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات المواد في نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وفقًا لما تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم، جاء توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية والمجموع الكلي كالآتي:

- جاء توزيع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 يساوي 80 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة الدراسات ألاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

- جاء توزيع درجات المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 280 درجة.

بينما جاءت توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني بالشهادة الإعدادية كالتالي:

- مادة التربية الدينية 40 درجة.

- مادة التربية الفنية 20.

- مادة الحاسب الآلي 20 درجة).