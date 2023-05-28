إقبال جماهيري كبير على عرض «رصد خان» بمسرح قصر ثقافة الزقازيق

قدمت الفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الشرقية العرض المسرحي «رصد خان»، على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، على مدار 10 ليال، وسط إقبال جماهيري كبير.

تفاصيل عرض «رصد خان»

مسرحية «رصد خان» تدور فكرتها في إطار أسطوري ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، حول فكرة الطمع والصراع من أجل البحث عن كنز قارون ومحاولة الاستيلاء عليه من قبل شخص يدعى ابن غانم وأحفاده.

يصل أحفاد بن غانم إلى الخان لاستلام ميراثهم غير عالمين أن كنز قارون هو تركتهم تحت جدران الخان، وبدأ الجميع يتحفز لبداية الرحلة والسعي لامتلاك كنز قارون عبر الرصد الذي يمده بقوى خارقة للصعود للكنز، ومن خلال الأحداث نجد الجشع انتقل من الجد إلى الأحفاد مما دفعهم لقتل بعضهم البعض.

صُناع العرض المسرحي

العرض تأليف وإخراج محمد علي إبراهيم، وسينوغرافيا شاكر خليل، وتنفيذ ديكور دعاء أحمد سعيد، وعبد الله العشوائي، وأزياء حسام عبدالحميد، وإعداد وتنفيذ موسيقى محمد المنسي، واستعراضات أيمن موافي، ومكياج تامر الجمال وروان العسكري، وإضاءة محمود الرفاعي، ومخرج منفذ محمد هشام، ومساعدي إخراج وعد السيد، ومحمد سيد أمين، والسيد أحمد السيد، وتدقيق لغوي معتز الحلفاوي، وبطولة وائل زكي، ومحمد الجندي، ومحمود عمران، ومحمود جمال، وهدية، وعمر وفيق، وحسام قنديل، ونيفين جلال، ووليد نبيل، وأحمد سعيد.

وقُدم العرض بحضور اللجنة الفنية من الإدارة العامة للمسرح، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنتاج شرائح المسرح للعام الحالي بفرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي.