مصرع طالب أسفل عجلات سيارة نقل على الدائري الأوسطي بأكتوبر

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل بمقطوره أثناء عبوره نهر الطريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور، أمر «حجازي» المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة يقودها شخص، 40 سنة، اصطدم بطالب عمره 14 سنة، وتوفى في الحال، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسم أثناء عبوره الطريق.

نقل الطالب إلى مستشفى أكتوبر

وتم نقل المتوفى إلى مستشفى اكتوبر المركزى، وتم إزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور، القى القبض على السائق والتحفظ على السيارة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.