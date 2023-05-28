تفاصيل منطوق الحكم على المتهم في واقعة الطفل يوسف ضحية حادث التجمع

بعد مرور حوالي 100 يوم على قضية دهس الطفل يوسف نجل الإعلامية رضوى العوضي، أسدلت محكمة جنح مستأنف القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، الستار على القضية بشكل نهائي، وجاء الحكم كالآتي: الاكتفاء بتكليف المتهم بالقيام بأحد الأعمال التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسؤولية وبما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

الحبس 6 أشهر وغرامة مالية

وكانت محكمة الطفل في الأميرية، قد عاقبت المتهم في وقاعة حادث التجمع بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه قبل تعديل الحكم بخدمة عامة.

وخلال السطور الآتية نوضح المادة التي عاقبت بها المحكمة المتهم بالحكم السابق.

ويقول أيمن محفوظ المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» إن المادة 101 من قانون الطفل نصت على هذه التدابير:

1- إلحاق الطفل الأقل من ثمانية عشر عامًا بالتدريب والتأهيل، حيث يتم تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات عملاً بالمادة 104.

2- الإلزام بواجبات معينة، حيث يتم تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملًا بالمادة 105.

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح/ طفل رعاية الأحداث القاهرة، كانت النيابة قد وجهت للمتهم «طفل قاصر»، تهمة قيادة سيارته برعونة، ما أسفر عن دهسه للطفل المجني عليه «يوسف»، واستدعى ذلك دخوله للمستشفى ومكوثه في غرفة العمليات بحالة حرجة.