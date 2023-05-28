مصرع سائق في تصادم بين سارتين نقل بالشيخ زايد

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الشيخ زايد، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من رئيس مباحث قسم زايد ثاني يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

رفع آثار الحادث

وبالانتقال والفحص تبين خلال تواجد سيارة نقل مقطورة على جانب الطريق معطلة ومحملة بالرمال اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف يقودها سائق 45 سنة متوفى محملة بخيوط الغزل، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.