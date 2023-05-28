مصرع سائق وإصابة نجله في حادث سير بسوهاج.. اصطدمت سيارتهما بصخرة

لقي سائق خمسيني مصرعه في حادث سير بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وأصيب نجله، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي تجاه أسيوط بدائرة مركز جهينة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «عبد الله ز ع م» سن 20 عاما، طالب ويقيم بمحافظة الدقهلية اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانحرافها بالمنطقة الصحراوية المتاخمه للطريق واصطدامها بصخرة.

مصرع والد قائد السيارة

ونتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة المدعو «زكريا ع م ع ر» سن 51 عاما سائق ويقيم بذات الناحية بمحافظة الدقهلية، من مستقلي السيار، وإصابة نجله قائد السيارة بجروح وكدمات وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.