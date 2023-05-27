بعد إصابته في حادث.. لجنة اختبار لطالب أزهري داخل مستشفى الرمد بطنطا

وافقت إدارة جامعة الأزهر، على عقد لجنة اختبار شفوي لطالب بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، في مقر إقامته بمستشفى الرمد بجامعة طنطا؛ نظرًا لتعرضه لإصابة بالغة في عينه إثر حادث مفاجئ.

امتحان الطالب شفويًّا في القرآن الكريم

وقام الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور محمد سليمان حنفي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور بشير أحمد دعبس أحد أعضاء الكنترول، بالتوجه إلى المستشفى الذي يقيم به الطالب مصطفى محمد أبوعرب، بالفرقة الثالثة؛ للاطمئنان عليه، ورفع روحه المعنوية، وجرى امتحان الطالب شفويًّا في القرآن الكريم والقراءات العملي.

من جانبها، وجهت أسرة الطالب الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، وكلية القرآن الكريم، على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها أثر إيجابي على الحالة الصحية للطالب.