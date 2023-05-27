إطلاق منصة «نفرح بالحسين» لاستقبال تهاني حفل زفاف ولي العهد الأردني

أطلقت مؤسسة ولي العهد، اليوم، منصة إلكترونية بعنوان «نفرح بالحسين»، مخصصة لإرسال التهاني بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف، والمقرر أن يُعقد في الأول من يونيو المقبل.

منصة لاستقبال التهاني بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني

وأفادت وكالة الأنبا الأردنية «بترا» في بيان، بأن المنصة مفتوحة للجميع داخل وخارج الأردن، ودعت الجميع لزيارتها من خلال الرابط https://celebratingalhussein.jo/

وأوضحت أن المنصة تعرض التهاني العفوية من شباب وشابات من داخل وخارج المملكة، تحت شعار «نفرح بالحسين»، إذ عرضت المنصة بعض الرسائل، ومنها رسالة «ساجا عصفور» التي قالت: «زفاف مبارك إن شاء الله، كل أيامك سعادة وهناء» فيما قال خلف الفرعان: «يا ريت كل ثانية نفرح فيكم، أتمنى لكم السعادة والحياة الرائعة».

تسلط المنصة الضوء على كل الأخبار المتعلقة بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وخطيبته السعودية رجوة آل سيف.

مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني

وقال المحلل الأردني زكي الوشاح، لـ«الوطن»، إن حفل زفاف ولي العهد الأردني سيكون عرسا وطنيا في جميع أنحاء المملكة، موضحًا أن مراسم الحفل ستتضمن مسير موكب ولي العهد ورجوة آل سيف، في نقاط معينه في العاصمة عمان، بوجود شعبي لمباركة العروسين.

وفي نفس السياق، أكد الديوان الملكي الهاشمي، أن حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني سيكون داخل الأردن فقط، مشددا على أنه لا صحة لما نشر عن إقامة حفل ولي العهد في جزيرة إيطالية.