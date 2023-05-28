سفير أرمينيا يشيد بالتطور السريع والعاصمة الإدارية في عهد الرئيس السيسي

التقي اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، هراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرةـ أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، التي كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.

تعاون بين القاهرة ويريفان

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون في مجال مواجهة التغييرات المناخية.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمتي كورونا والروسية الأوكرانية ونجاحها في التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التي تسير بخطى سريعة.

النمو العمراني بالقاهرة

وأكد سفير أرمينيا بالقاهرة، أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمراني السريع في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذي أطلق عليه اسم «ميدان مصر»؛ تقديرًا للعلاقات المميزة التي تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.