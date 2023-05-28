تموين الدقهلية: ضبط 77 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن حملات مرورية مفاجئة اليوم بمركز دكرنس، و جري ضبط 77 طن قمح قبل بيعه بالسوق السوداء، وجرى تحرير محضرَا بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

حملات مرورية مفاجئة بتموين الدقهلية

وأضاف«دايرة» في بيان صحفي له أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات على المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية.

ضبط 77 طن قمح قبل بيعه بالسوق السوداء

وأشار إلى أنه وردت معلومات لمديرية تموين الدقهلية بحيازة أحد أصحاب الثلاجات ناحية مركز دكرنس لكمية من القمح المحلى موسم حصاد 2023 دون تصريح، إذ ينوي إعادة بيعه في السوق السوداء، فتحركت الحملات و قامت بضبط 77 طن قمح.

وأوضح أن المديرية تحفظت على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال الرقابة و التفتيش لضبط كل من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية والإضرار بالمواطنين.