أحدث ظهور لسمية الألفي بعد أزمتها الصحية.. أحمد الفيشاوي يمازحها (فيديو)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو لوالدته الفنانة سمية الألفي، في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية ومعاناتها مع مرض السرطان.

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو قائلا: «ألذ وأحلى واحدة في الدنيا الفنانة العظيمة سمية الألفي».

وظهرت سمية الألفي خلال الفيديو وهي تتناول الغداء مع أبنائها وظل أحمد الفيشاوي يمازحها قائلا: «ماما بحبك».

تفاصيل فيلم رهبة

ويعرض حاليا فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي في دور العرض ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نسرين أمين ومحمد لطفى وياسر الطوبجي ومحمد القس وعبدالرحمن ظاظا ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.