بدء فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية

انتهى التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد، لتبدأ عملية فرز الأصوات لتحديد الفائز من بين المرشحين رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، وكمال كيلجدار أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

بدء فرز الأصوات

وذكرت شبكة «تي آر تي» التركية، أن عملية فرز الأصوات بدأت بعد إغلاق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء تركيا بعد انتهاء التصويت، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 60 مليون شخص قام بالاقتراع في الجولة الثانية، بينهم 4.9 مليون شخص يدلي بصوته للمرة الأولى.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، في تصريح عقب انتهاء التصويت، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

جولة ثانية من الانتخابات التركية

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز تحالف الشعب بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما يتطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.