عاجل.. الرئيس التركي يعلن حصيلة الزلزال المدمر: أكثر من 21 ألف قتيل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر، إلى 21 ألف و43 ضحية، مشيرا إلى تضرر أكثر من 14 مليون تركي.وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع قتلى الزلزال المدمر إلى 20 ألف و937 ضحية.

وأوضح أردوغان، في تصريحات من «ديار بكر» الواقعة جنوب شرق الأناضول، أن مئات الآلاف من المباني تصدعت وأصبحت غير قابلة للسكن، مضيفا إن الزلزال المدمر لا يقارن بما سبقه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زلزال تركيا أكثر تدميرا بـ3 أضعاف من زلزال 1999

وأضاف أردوغان، أن الزلزال المدمر أقوى وأكثر تدميرا بـ3 أضعاف من زلزال 1999 وأشار الرئيس التركي، إلى مشاركة 160 ألف عامل يشاركون في البحث والإنقاذ، وأوضح أردوغان، أن بلاده ستتخذ إجراءات سريعة لبدء إعادة الإعمار خلال أسابيع

وتابع أردوغان قائلا، إن جميع الولايات المتضررة بالزلزال المدمر مجهزة بالمخيمات.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سوريا إلى 4487 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وفي وقت سابق، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن أكثر من 26 ألف قتيل في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم الاثنين الماضي.

وكان مدير «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في وقت قت سابق، إن المنظمة قدمت 37 طنا من المساعدات لسوريا منذ الزلزال.

وكانت 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت إلى سوريا من معبر «باب السلامة» شمال البلاد.