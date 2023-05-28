 تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة، موضحة أنه جرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة على 11 سفينة، 629 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 287 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 342 شاحنة و30 سيارة.

تداول 2300 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن، وهي بوسيدون إكسبريس والحرية 2 والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس، الحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و225 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي سينا وايلة وبريدج.

وسجلت هيئة مواني البحر الأحمروصول وسفر 1925 راكب بموانيها.