قبل إعلان نتيجة الإعدادية.. اعرف تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة وفق العام الماضي

بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية يتجه اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي نحو معرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وذلك رغبة منهم في الالتحاق بالمدارس الثانوية، سواء كانت مدارس الثانوية العامة أوالثانوي الفني.

ونتيجة لذلك نرصد في هذا التقرير تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة وفقا للعام الماضي في مختلف المحافظات:

تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية

جاء تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة في العام الماضي في محافظة الإسكندرية بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى كحد أدنى، وهذا وفقا لما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية لعام 2022 والذي يشمل كل مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة الإسكندرية.

تنسيق الثانوية العامة في القاهرة

وشهد تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة في العام الماضي في محافظة القاهرة بمجموع حد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوية العامة بـ40 درجة بحسب ما ذكرته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تنسيق الثانوية العامة في الجيزة

أما تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة في العام الماضي لمحافظة الجيزة، جاء بمجموع 220 درجة، وتنسيق القبول بفصول الخدمات 140 درجة، في الثانوي المنازل 140 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في البحيرة

وجاء تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بمحافظة البحيرة للعام الدراسي الماضي، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة في سوهاج

وكان تنسيق الثانوية العامة للقبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي الماضي في محافظة سوهاج ، بمجموع بلغ 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بجميع مدارس المحافظة الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة في المنيا

وشهد تنسيق الثانوية العامة بمحافظة المنيا 2022، بحد أدنى 220 درجة لمدارس الثانوي العام، و180 درجة كحد أدنى لمدارس الثانوي الفني بمحافظة المنيا بمختلف تخصصاتها «الثانوي الفني التجاري، والفني الزراعي، والصناعي، والفندقي، والفنى المزدوج».

تنسيق الثانوية العامة في بني سويف

وكان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة في محافظة بني سويف بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة،كحد ادني.وأصبح مجموع القبول بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط في العام الماضي بمجموع 218 درجة بدلًا من 220 درجة، وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات المديرية.

تنسيق الثانوية العامة في قنا

وكان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة العام الماضي بمحافظة قنا بالحد الأدنى بمجموع 240 درجة للعام الدراسي 2022، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية.وجاء تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي بمحافظة الاقصر ، بحد أدني 227 درجة من المجموع الكلي ٢٨٠.

تنسيق الثانوية العامة في أسوان

أما في محافظة أسوان كان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة بمجموع 214 درجة، وكان مجموع تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، تتراوح الحدود الدنيا لها ما بين 140 وحتى 170 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في الشرقية

تم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة الشرقية في العام الماضي لـ 230 درجة، وكان تنسيق الثانوية العامة خدمات 200 درجة.

وفي محافظة القليوبية كان تنسيق القبول الثانوي العام للصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظة 2022 بحد أدنى 222 درجة وكان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة 2022 في محافظة الغربية بمجموع 224.

تنسيق الثانوية العامة في المنوفية

أما في محافظة المنوفية بلغت درجات القبول بمدارس الثانوي العام والرياضي في العام الماضي بمجموع 230 درجة، والثانوي العام الخاص 210 درجات، والثانوي العام خدمات بمصروفات، 200 درجة وبلغ تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة 2022 بمجموع 246 كحد أدنى من المجموع الكلي.