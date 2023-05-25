لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة.. احصل عليها الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد بياناتها ودرجاتها، منوهة عن لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، للحصول على النتيجة.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة.

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

وللحصول عليها يرجى الدخول على، لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، من هنــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الصف الدراسي للطالب.

- تسجيل السنة الدراسية للطالب.

- تسجيل الرقم القومي للطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة بدلا من استخدام لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، وذلك من خلال الاتصال على رقم 5757 من أي رقم محمول، أو من خلال الاتصال على الرقم 09000100 من أي خط أرضي.

وأكدت المديرية، أن تصحيح الامتحانات تمت بمنتهى الدقة والجودة والعناية، ورصد درجات الطلاب بكل شفافية لمنح كل ذي حق حقه، مضيفة أن الامتحانات تمت دون أي معوقات أو مشكلات، وأن غرف العمليات تابعت الامتحانات منذ بدايتها حتى آخر يوم بها، بكل انضباط.