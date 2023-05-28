ضبط 32 طن قمح بالسوق السوداء وإعدام لحوم ودواجن فاسدة بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 3 سيارات محملة بـ30 طن قمح، كانت في طريقها إلي السوق السوداء، كما تم ضبط لحوم ودواجن فاسدة تزن 39 كيلو جرام، وتحرير11 مخالفة تموينية تنوعت بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود شهادات صحية، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنافذ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

ضبط سيارات محملة بالقمح

وأعلن عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، عن ضبط سيارة محملة بـ12 طن قمح على طريق مصر أسوان الزراعي وتم توريدها لصومعة الشيخ فضل، وسيارة أخرى ربع نقل حمولتها 2 طن من القمح، وتم توجيه السيارة إلى صوامع قرية القيس.

وأعلن اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا، عن إيقاف سيارتين محملتين بمحصول القمح بسعة 18 طنا، وذلك بقرية بنى أحمد الغربية بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم القمح إلي مجمع مطاحن سلندرات بشركة مطاحن مصر الوسطي.

توريد 350 ألف طن قمح

وأعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الأحد بلغ 350 ألف طن و 731 كيلوجرامًا، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح.