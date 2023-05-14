رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انتشال جثة عامل من ترعة أبو ريحان في بني مزار بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
01:37 م | الأحد 14 مايو 2023
قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة - أرشيفية

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة - أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، اليوم الأحد، جثة عامل من المجرى المائي بترعة أبو ريحان في مركز بني مزار شمال المحافظة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة عامل من ترعة في بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة رجب جمال أحمد 35 عاما، عامل، من ترعة فرعية بعزبة أبو ريحان في مركز بني مزار.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المغاغة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب غرق العامل في الترعة.

 

اقرأ المزيد:

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي التيرم الثاني في محافظة المنيا الثلاثاء بحد أقصى

«رحمة» أصغر شاعرة صعيدية.. ابنة المنيا تجيد الإلقاء للأبنودي وتحلم بلقاء الجخ

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنيا

الحماية المدنية تسيطر عل حريق نشب في محول كهربائي بإحدى قرى المنيا
بقلم اسلام فهمي