انتشال جثة عامل من ترعة أبو ريحان في بني مزار بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، اليوم الأحد، جثة عامل من المجرى المائي بترعة أبو ريحان في مركز بني مزار شمال المحافظة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة عامل من ترعة في بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة رجب جمال أحمد 35 عاما، عامل، من ترعة فرعية بعزبة أبو ريحان في مركز بني مزار.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المغاغة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب غرق العامل في الترعة.