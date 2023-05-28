«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يشكر أنصاره على تويتر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تغريدة على موقع «تويتر»: «أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح».

وجاء في تغريدة أردوغان التي نُشرت في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، دعوة أنصاره لحماية الصناديق و«حرية الأمة»، حتى اللحظة الأخيرة.

وقال أردوغان: «أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج النهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة».

ونقلت وكالة الأناضول، أن أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز نحو 87% من الأصوات

كما ذكرت وكالة «أنكا» المعارضة أن كليجدار أوغلو حصل على 49.33% بينما حصل أردوغان على 50.67% بعد فرز 90% من الأصوات.

وستصدر النتائج تباعًا خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى.