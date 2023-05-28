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«الكشكي»: عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع المجلس الأعلى للتعليم بالحوار الوطني

كتب:

محمد عزالدين
09:21 م | الأحد 28 مايو 2023
جمال الكشكي

جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه كان هناك حرص من مجلس الأمناء، على التأكيد على النجاح الكبير الذي حققته الجلسات الـ24 خلال الأسبوعين الماضيين، من الحوار الوطني.

الحوار الوطني لحظة كاشفة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه اللحظة المواتية لا بد من استثمارها، لأن الحوار الوطني لحظة كاشفة، ولا بد من النظر للسقوف والخطوط الحمراء بعيون بيضاء.

مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

ولفت إلى أن أمس السبت، اجتمع مجلس الأمناء في ما يشبه كشف حساب للأسبوعين الماضيين، وقرر أن يعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، يوم الأربعاء المقبل.

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بقلم محمد عزالدين