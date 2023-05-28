محافظ كفر الشيخ ورئيس «التنمية الحضارية» يتفقدان مشروعات مبادرة تطوير العواصم

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضارة الجاري تنفيذها بمدينة كفر الشيخ، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز، وذلك في إطار متابعة المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ووفد صندوق التنمية الحضارية.

142 برج سكني ضمن «سكن كل المصريين»

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ووفد صندوق التنمية الحضارية، المجمعين السكنيين غرب وشرق العاصمة، بإجمالي 142 برج سكني، ضمن «سكن كل المصريين» ضمن مبادرة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تمت مناقشة مجموعة من أعمال التنمية الحضارية التي تشهدها العاصمة، بالتعاون بين الصندوق والمحافظة، في إنشاء تجمعين سكنيين بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، لافتاً أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وجه الحياة فى المحافظة، وتوفير بيئة كريمة للمواطنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هناك تعاون بين الصندوق والمحافظة، لاستكمال المشروعات، تمهيداً لافتتاحها.

ربط المجمعين السكنيين بمداخل ومخارج وأحياء مدينة كفر الشيخ

وأضاف المحافظ، أنه تم تفقد المجمعين السكنيين الجديدين الجاري الانتهاء منها، الأول 33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ، ومسار العائلة المقدسة، والثاني غرب المدينة بإنشاء 109 عمارة سكنية بمنطقة تحيا مصر، منوهاً أنه جاري ربط المشروعين بشبكة طرق ومحاور رئيسية، وربطهما بمداخل ومخارج وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لتوفير الخدمات الأساسية بالمجمعين السكنيين لتحسين جودة الحياة بهما.

إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق كفر الشيخ

يذكر أن، مدينة كفر الشيخ تشهد تطوراً كبيراً في العديد من القطاعات سواء إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، والربط بين غرب وشرق العاصمة وبينهما برافد الطريق الدولي الساحلي «طنطا - كفر الشيخ»، و«المحلة - كفر الشيخ»، و«كفر الشيخ - بلطيم»، وطريق «دسوق - كفر الشيخ» المزدوج الجاري الانتهاء منه حالياً، وما سيتم من إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا والثاني على مزلقان محور سعد زغلول، بما تم من إنشاء كوبريين معدنيين، لحل مشكلة التكدس المروري من المدخل الشرقي للمدينة.