«الوطنية للتدريب» تبدأ المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين وتأهيلهم إلى العالمية في سبتمبر المقبل

كشفت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تفاصيل إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وبرنامج تأهيلهم والوصول بهم إلى العالمية، المقرر أن ينطلق فى سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيجرى انتقاء الملتحقين بناء على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة وعدة اختبارات؛ ضماناً للشفافية ونزاهة الاختيارات، فضلاً عن تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة التى تأتى استكمالاً لدور الأكاديمية فى الاستثمار فى رأس المال البشرى «أغلى ما نمتلك».

وجاءت المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين فى أعقاب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل، مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

رشا راغب: مصر ليس لديها نقص مواهب.. وما تحتاجه هو المؤسسات الراعية للموهوبين

وفى إطار تلك التوجيهات، استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، فؤاد بغدودة، والد لاعب المصارعة المصرى، بمقر الأكاديمية، وناقشت معه تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى وغيره من الأبطال بمختلف الألعاب، وأبدى والد اللاعب سعادته وامتنانه لرئيس الجمهورية، وتقديره للرعاية التى سيتم تقديمها إلى نجله.

وأكدت «راغب» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه اهتمام خاص بالشباب، وهناك توجيهات برعاية المواهب، مشيرة إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس برعاية لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، موضحة أن هناك منحة خاصة لرعاية اللاعب.

الأكاديمية تواصل مع الاتحادات الرياضية المعنية تقديم الرعاية

وأضافت، فى تصريحات لها، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ترعى وتحتضن المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرهما، مؤكدة أن البطل أحمد بغدودة سيكون باكورة برنامج تأهيل الموهوبين، متابعة أن الأكاديمية تتواصل مع الاتحادات الرياضية المعنية لتقديم الرعاية للمواهب.

واستكملت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب: «الأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، فى جميع المجالات، لخلق شخصية متميزة»، موضحة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق فى شهر سبتمبر برنامج تأهيل الموهوبين للوصول بهم إلى العالمية.

وقالت: «هذا الاهتمام يكون له بُعد أكبر حينما يمثل الشباب 70% من السكان»، موضحة أن مصر ليس لديها نقص مواهب ولكن تنقصها المؤسسات الراعية لتلك المواهب، لافتة إلى أن هذا البرنامج استغرق الكثير من الوقت، خاصة لتعدد الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.

وتابعت: «يمكن لأى شاب موهوب التقديم على هذه المدرسة، وهناك اختبارات ونتشرف بأى موهوب يأخذ مقعده بمجهوده، والمسابقة مطروحة لجميع المواهب بجميع أنواعها، وهذا سيكون معلناً فى وقته»، مبينة أن معيار القبول يتمثل فى الاجتياز للمجموعة المتكاملة من الاختبارات، والأكاديمية ستقوم بدور المؤسسات التى سترعى المواهب، وسيتم التنسيق مع الاتحادات المختلفة، وسيكون هناك دكتور نفسى ومتخصص تغذية، وسيتم فرز المتسابقين، ودراسة علاقتهم بالإعلام وقدراتهم على الحديث، ولدينا مثال كبير كمحمد صلاح، فلديه منظومة تساعده فى الخروج بأفضل ما لديه.

وأوضحت «راغب» أن أى راعٍ لن يتردد فى الاستثمار فى المواهب، وكل لاعب قادر على ذلك بفضل موهبته، فصناعة النجوم والأبطال تتطلب الاستثمار الجيد، مضيفة أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تظل الكيان الذى يستهدف بناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، ومدربة على أعلى مستوى علمى، وقادرة على تولى مسئولية القيادة فى مختلف مؤسسات الدولة، من خلال 5 برامج دراسية، وهى الدراسات الإدارية والاقتصادية والسياسية والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال 13 هدفاً فرعياً حددتها الأكاديمية لتحقيقها.

ولفتت إلى أن أهداف الأكاديمية الوطنية للتدريب جاءت فى تجميع طاقات الشباب فى عمل وطنى يفيد الدولة ويبنى نهضتها، ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى والسياسى بين قطاعات الشباب، والإسهام فى إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملاءمة مع احتياجات الشباب، وإعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة فى مهامها.

وشددت «راغب» على أن الأكاديمية تستهدف تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكاً أساسياً وفعالاً فى الحكم المحلى، وبناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافة القطاعات (العام - الخاص - الأهلى)، وتوعية الشباب بالأخطار والتحديات التى تواجه الدولة، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، والتوعية بالدور المجتمعى فى مواجهة جميع أنواع الأخطار التى تواجه الدولة، منوهة بأن من بين أهدافها تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام، والعمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة فى تعليم المتسربين، ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم فى جميع المجالات لدمجهم فى المجتمع.

يذكر أنه قد صدر قرار جمهورى عام 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التى يطمح الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أن تصبح المصدر الرئيسى لاختيار القيادات وكبار المسئولين فى الدولة، وتزويد الجهاز الإدارى باحتياجاته من الموارد البشرية المدرَّبة وفق أفضل المناهج العلمية، من أجل بلوغ هذا الهدف الاستراتيجى.

وأفرز البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت مظلة الأكاديمية عقب إنشائها، عدداً كبيراً من النماذج الشبابية الناجحة فى مختلف محافظات وقطاعات الدولة، وعلى أثر ذلك تولى عدد منهم مناصب قيادية فى مجلس الوزراء، وجرى تعيين البعض كنواب محافظين ومعاونى وزراء، وتعيين آخرين فى الوزارات المختلفة كالاستثمار وغيرها.