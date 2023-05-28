بعد 24 ساعة.. استخراج جثة غريق بجمصة واستمرار البحث عن شقيقين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب من ضحايا الغرق الثلاث بجمصة بالدقهلية، وجاري البحث المستمر عن الجثث لمدة 24 ساعة، بعد غرقهم أثناء نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط، مع استمرار البحث عن الآخرين.

مصرع شقيقين وابن عمهم غرقا

ونزل شقيقين وابن عمهم للاستحمام داخل مصيف جمصة إلا أنهم غرقوا، و حاولت قوات الإنقاذ النهري انتشال الجثث، واستمر البحث عنهم لمدة 24 ساعة، حتى تمكنت من انتشال جثة، واستمرار البحث عن الآخرين.

بلاغ بالواقعة

و تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود 3 غرقى بشاطئ المصيف.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم كل من؛ أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 21 عامًا، والشقيقين هما عادل ومحمد رجب، 15 عامًا، وشقيقه محمد، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثة أحمد محمد مصطفي إبراهيم، ابن قرية زايدان التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، إلى مستشفى جمصة المركزي، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، واستخراج باقي الجثث الأخرى.