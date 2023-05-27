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غرق شقيقين ونجل عمهما بمصيف جمصة بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
09:33 م | السبت 27 مايو 2023
غرق شباب مصيف جمصة

غرق شباب مصيف جمصة

غرق شقيقان ونجل عمهما بمدينة جمصة بالدقهلية، اليوم، بعد نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال جثامينهم.

بلاغ بغرق 3 شباب بمصيف جمصة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود 3 غرقى بشاطئ المصيف.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم كل من؛ أحمد مصطفي اللبان، 21 عامًا، عادل ومحمد رجب، 15 عامًا، وشقيقه محمد، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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