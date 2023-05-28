سعر الذهب الآن في مصر.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 28-5-2023 في الصاغة، خلال التعاملات المسائية بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2355 جنيهًا.

وفيما يلي نرصد سعر الذهب الآن في مصر، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب في الغرف التجارية، لأسعار الأعيرة خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بـ2691 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2355 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2019 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ 1570 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12بـ1346 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 18840 جنيه، للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1945 دولارًا أمريكيًا.