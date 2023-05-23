أسعار الذهب اليوم في 3 دول خليجية.. ما سعر الجرام عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم على خلفية انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا؛ لتسجل 1.958.22 دولار أمريكي، ليفقد سعر جرام الذهب في أسواق خليجية عدة أبرزها السعودية والإمارات والكويت نسبًا تتراوح بين 0.21 و0.28% بنهاية التعاملات، ولتصل الأوقية إلى سعر 7.348.17 ريال سعودي، و7.195.78 درهم إمارتي و602.171 دينار كويتي للأسواق الثلاثة.

أسعار الذهب اليوم للجرام دون مصنعية

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم بأسواق الخليج؛ السعودية والإمارات والكويت، بنهاية التعاملات وفقا للمعلن من متاجر الذهب قبل احتساب سعر المصنعية إلى الجرامات والأعيرة المختلفة، ما يساعد على رصد سعر استرشادي للذهب واتخاذ القرار الأنسب للاستثمار أو اقتناء الذهب.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

ويكثر بحث الجالية المصرية في السعودية والإمارات والسعودية عن أسعار الذهب اليوم لمعرفة كم وصل سعر جرام عيار 21، والذي سجل نحو 206.63 ريال سعودي، و202.38 درهم إماراتي، و16.941 دينار كويتي، وهو ما يعادل 55.1 دولار بالدول الثلاث قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ويهتم المصريون بشراء الذهب عيار 18، ووفقا لأسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات والكويت، فإنَّ جرام الذهب عيار 18 يباع بسعر 206.65 ريال سعودي، و173.47 درهم إماراتي، و14.521 دينار كويتي ما يعادل 47.24 دولار، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وفي إطار رصد أسعار الذهب اليوم.. تشتهر أسواق الخليج بمشغولات الذهب عيار 24 قيراطا، الأكثر نقاءً ومبيعا بالمنطقة، ليصل سعر الجرام اليوم إلى 236.24 ريال سعودي، و231.29 درهم إماراتي، و19.363 دينار كويتي، ما يعادل 62.98 دولار بدون المصنعية.

أسباب تفاوت أسعار الذهب اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم للجرامات بحسب الأعيرة المختلفة وسعر المصنعية، وبذلك يتفاوت سعر جرام الذهب بين متجر وآخر، إلا أنَّ الأسعار تظل متقاربة.