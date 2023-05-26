أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة.. كم يبلغ سعر جرام 21؟

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة، 26 مايو 2023، زيادة بنسبة 0.05% ليصل سعر أوقية الذهب إلى 7,160.42 درهم إماراتي ما يعني تحرك للأعلى بنحو 3.8 دراهم منذ الأمس، ليتراوح سعر الأوقية بالبلاد بين 7,153.24 و7,157.07 درهم، وهو ما يعادل 1,948.98 دولار أمريكي كسعر عالمي معلن على شاشات البورصات العالمية للذهب، مع العلم أن سعر الصرف بالإمارات اليوم وصل إلى 3,67 درهم أمام الدولار.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

ويقيم العديد من المصريين بالإمارات العربية المتحدة ومتابعة لاهتماماتهم ترصد «الوطن»، أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وخلال هذه الفترة التي تزامنت مع قرار مجلس الوزراء المصري منذ أسابيع عن إعفاء استيراد الذهب والمشغولات من الضرائب لمدة 6 أشهر، وتساعد تقارير أسعار الذهب في متابعة تحركات الأسواق والاسترشاد بالتغيرات في تحديد الاستثمار الأنسب وقرار الشراء أو البيع.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21

وبالنسبة لـ أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرامات، فيهتم المصريون بشراء جرامات الذهب عيار 21 الذي وصل سعرها إلى 201.34 دراهم إماراتي بدون المصنعية، ما يعادل 54.83 دولار أمريكي، بتحرك 0.11 درهم للأعلى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 22

وتتابع «الوطن» أسعار الذهب اليوم في الإمارات اليوم، لترصد سعر جرام الذهب عيار 22 بدون المصنعية الذي يباع بسعر 210.93 درهم إماراتي ما يعادل 57.44 دولار أمريكي، بزيادة 0.11 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 24

وبلغت أسعار الذهب في الإمارات اليوم لجرامات عيار 24، الأكثر نقاءً ومبيعا بالخليج العربي، 230,1 درهم إماراتي بدون المصنعية ما يعادل 62.66 دولار أمريكي، بارتفاع 0.12 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات.. عيار 18

أما أسعار الذهب في الإمارات اليوم لجرام 18 الذي يفضله كثيرون بالخليج لتنوع تشكيلاته، فوصل إلى 172,58 درهم إماراتي بعد زيادة بمقدار 0.09 درهم ليعادل 47 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب سعر المصنعية.

وبعد الزيادات الطفيفة بـ أسعار الذهب في الإمارات اليوم خلال فترة التعاملات الصباحية، تحرك سعر كيلو الذهب ليسجل 230,104.31 درهم إماراتي بدون مصنعية ما يعادل 62,661.16 دولار أمريكي، بزيادة 122.17 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات لـ 100 جرام

وسجلت أسعار الذهب في الإمارات لوزن 100 جرام عيار 24، 23,010,43 درهم إماراتي ما يعادل 6,266.12، بعد أن زاد بمقدار 12,22 درهم بدون المصنعية.