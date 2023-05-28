موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس بالإسماعيلية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الإسماعيلية 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للمديرية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء تصحيح أوراق الإجابات في كنترولات المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلف.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.. الإسماعيلية 2023

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم إنه سيتم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الإسماعيلية 2023 بنهاية الأسبوع الجاري على الأكثر فور اعتمادها من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

وأضافت أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية سيتم إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الإسماعيلية 2023 عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك».

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس الإسماعيلية 2023 بعد التصحيح

وقالت المصادر في مديرية التربية والتعليم، إنه حتى الآن تستمر أعمال التصحيح في الكنترولات المختلفة بكافة المدارس للانتهاء منها وإعادة تجميعها ورصدها قبل اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

وأضافت أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية قد يكون الخميس المقبل، فور اعتمادها من محافظ الإسماعيلية، على أن يتم إعلان أسماء العشرة الأوائل مقدماً ثم إعلان النتيجة كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

وأشارت المصادر إنه تم إنهاء 90% من أعمال تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية، على أن يتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة على الأكثر.