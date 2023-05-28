«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية من أمام منزله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية من أمام منزله، إذ قال إننا بدأنا المسيرة وسنستمر بها، ومَن يخدم الشعب لا يُهزم أبدًا وتركيا أمانة في أعناقنا.

كلمة أردوغان لأنصاره

ووجّه أردوغان، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأحد لأنصاره المحتشدين أمام منزله في إسطنبول، الشكر لكل مَن صوّت له في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية قائلًا: «سنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها».

وتابع الرئيس التركي: «فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي الذي جعلنا نعيش عيدًا بعد تصويتهم في الانتخابات».

وأثنى الرئيس التركي على المواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات.

وذكر أردوغان أن فوزه بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية التي لن يتنازل عنها، فالمنتصر اليوم هو تركيا، مؤكدًا: «الشعب حمّلنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة، ونعد الشعب التركي بتنفيذ الوعود التي أطلقناها في الحملة الانتخابية».

رسالة وداع لمنافسه

ووجّه الرئيس التركي رسالة وداع لمنافسه كمال كليجدار أوغلو في إشارة إلى خسارته «باي باي كمال»، مطالبًا حزب الشعب الجمهوري بمحاسبة كليجدار أوغلو على خسارة الانتخابات، وتعهد الرئيس التركي بتحقيق الانتصار في الانتخابات المحلية 2024.