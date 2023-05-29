عاجل.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-5-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا، لوفرة المعروض، وقلة إقبال المواطنين على الشراء، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، إذ أنهم يعملون على شراء اللحوم الحمراء، وذلك بحسب ما ذكر ناصر سعيد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وعن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-5-2023 في الأسواق والمحلات، التي تشهد استقرارًا وصل سعر الفراخ البلدي إلى 99 جنيهًا في أرض المزرعة، وللمستهلك بـ105 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، في أرض المزرعة نحو 62 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بين 70 و75 جنيهًا حسب المنطقة.

وبالنسبة لسعر الفراخ الساسو بـ68 جنيهًا في أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ 71 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

وذكر «سعيد» أن أسعار كليو الفراخ البانيه يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا، وكيلو الأوراك من 75 إلى 82 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتشهد أسعار الكتاكيت في الأسواق، استقرارًا، حيث إن جاء سعر الكتكوت البلدي بين 5 و6 جنيهات، والأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والساسو بين 8.5 و9.5 جنيه، وسعر الهجين بين 6.5 و7.5 جنيه.