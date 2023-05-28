أسعار البيض في الأسواق والمحلات اليوم الأحد.. استقرار ملحوظ

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار البيض من المتوقع استقرارها في الأسواق والمحلات لفترة طويلة، والدليل على ذلك أن الأسعار تراجعت أمس، واليوم شهدت استقرارا ملحوظا.

واستعرض المنوفي أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر البيض الأبيض في المزرعة 78.75 جنيه، وتصل الكرتونة للمستهلك ما بين 55 و80 جنيهًا.

- يسجل البيض البلدي اليوم أرض مزرعة 99 جنيهًا، وتباع الكرتونة في الأسواق ما بين 102 و107 جنيهات.

- ويبلغ سعر البيض الأحمر 87.75 جنيه، ويتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 90 و95 جنيهًا.

أسعار بورصة البيض اليوم

وبالنسبة لأسعار البيض اليوم داخل البورصة تشهد هدوء ملحوظا ليتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 77.75 و87.75 جنيه، والبيض الأبيض ما بين 72.75 و 82.75 جنيه، فيما يتراوح سعر البيض البلدي ما بين 93 و 103 جنيهات.

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات يبلغ سعر الدجاج الأبيض 62 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمزرعة والتنفيذ الفعلي ما بين 70 و75 جنيها، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي 99 جنيها، وتباع في محلات الطيور الحية بـ105 جنيهات، كما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 إلى 160 جنيهًا، والبانية ما بين 160 و170 جنيهًا.