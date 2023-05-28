أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات.. تشهد استقرارا

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد استقرارا ملحوظا في الأسواق والمحلات، بعدما تراجعت بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الدواجن الفترة الحالية، وشرائهم اللحوم الحمراء استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحسب ما قاله سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح السيد أسعار الدواجن البيضاء، اليوم، في الأسواق والمحلات والتي تسجل 62 جنيهًا داخل المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 70 و75 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الفراخ البلدي في المزرعة 99 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات، فيما يصل سعر الدجاج الساسو إلى 68 جنيها، أرض مزرعة وللمستهلك 71 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أنّ كيلو البانيه يتراوح اليوم ما بين 160 و170 جنيهًا ويتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 إلى 160 جنيهًا، كما تتراوح الأوراك ما بين 75 و82 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأشار سامح السيد إلى أن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا، بعدما انخفضت أمس؛ ليتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5 إلى 6 جنيهات، والأبيض ما بين 6 إلى 6.25 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 8.5 و9.5 جنيه، والهجين بين 6.5 و7.5 جنيه.