تواصل أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق والمحلات تراجعها الناتج عن قلة القوة الشرائية من جانب المواطنين في ظل وفرة المعروض، وفقًا لما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

واستعرض السيد أسعار الفراخ اليوم داخل الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023

- يسجل كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 62 جنيهًا والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 70 و75 جنيهًا .

- يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 99 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات فيما تسجل الدواجن الساسو 68 جنيهًا أرض مزرعة وتباع داخل محلات الطيور بـ71 جنيهًا.

- كما يصل سعر الفراخ الأمهات 60 جنيهًا في المزرعة والتنفيذ الفعلي 69 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر كيلو البانية اليوم ما بين 160 و 170 جنيهًا ويتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 إلى 160 جنيهًا كما تتراوح الأوراك ما بين 75 و82 جنيهًا.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أنَّ هناك توقعات قوية تشير إلى أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين على شراء الدواجن، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات العام الدراسي الحالي 2023 وبدأ الاجازات الصيفية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأشار سامح السيد أنَّ أسعار الكتاكيت اليوم هبطت أيضاً في السوق المحلية لتتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 9 إلى 9.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 5 إلى 6 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 8.5 و9.5 جنيه والهجين ما بين 6.5 و 7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر جيل ثاني ما بين 7.5 و 8.5 جنيها وكتكوت روزي بيور يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم

وبالنسبة لأسعار الأعلاف اليوم السبت تسجل 21690 جنيهًا بالنسبة للبادي 23% وطن النامي 21% يبلغ 21575 جنيهًا، كما يسجل طن الناهي اليوم 21440 جنيهًا، بحسب ما قاله رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة.